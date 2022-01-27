В Белоруссии считают, что Польша и Литва хотят втянуть Минск в политические авантюры

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Польша и Литва пренебрегают международным правом и пытаются втянуть Белоруссию в политические авантюры. Об этом заявила в четверг председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, выступая на заседании парламента.

"Литовские и польские политики, выслуживаясь перед своим заморским патроном, пытаются по любому поводу втянуть нашу страну в политические авантюры. Они действуют нагло и бескомпромиссно, пренебрегая не только международным правом, взятыми на себя обязательствами, но и жизнями ни в чем не повинных людей. Для них уничтожение чужой государственности - стратегия выживания", - отметила спикер верхней палаты белорусского парламента, слова которой приводит агентство БелТА.

Кочанова сказала, что ситуация вокруг Белоруссии "остается напряженной и поэтому расслабляться нельзя". "На Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, в непосредственной близости от границ Союзного государства разворачиваются войска НАТО. В постсоветское время такого еще никогда не было", - отметила спикер. Она считает провокационными действия западных стран по финансированию "так называемой белорусской оппозиции, создание на их территории (на Западе - прим. ТАСС) координационных центров и информационных сетей, работающих на дестабилизацию обстановки в Беларуси".

У Кочановой также вызывает недоумение "изменившаяся риторика Украины, которую толкают в пламя конфликта". "Кто бы мог подумать, что всего через несколько десятилетий после всех ужасов, которые испытали люди в годы Великой Отечественной войны, на центральных улицах Киева будут проводиться шествия с нацистской символикой и свастикой? Наша южная соседка, к сожалению, становится предметом торга западных игроков, и это не может не вызывать у нас тревогу", - сказала глава Совета Республики Национального собрания Белоруссии.