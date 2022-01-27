Глава ассоциации "Представительство ДНР во Франции" попал в базу сайта "Миротворец"

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Глава ассоциации "Представительство Донецкой народной республики (ДНР) во Франции" Юбер Файяр попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездки в ДНР и Крым, а также за пропаганду воссоединения Крыма с Россией. Об этом он рассказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Для меня это не плохо, скорее, это честь. Это лишь подтверждает, что я веду борьбу за моих друзей в Донбассе", - поделился он. Файяр добавил, что внесение его имени в этот список произошло уже после того, как в прошлом году против него по указу президента Украина Владимира Зеленского ввели персональные санкции.

Согласно публикации на "Миротворце", Файяра обвиняют в "нарушении государственной границы Украины" для поездок в ДНР и Крым, а также в "участии в пропагандистских мероприятиях" в поддержку воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, ему приписывается "сотрудничество с террористами" и создание представительства ДНР во Франции. Данную публикацию авторы просят рассматривать как заявление в правоохранительные органы Украины.

Глава ассоциации заявил, что рассчитывает на защиту со стороны французского правосудия, хотя и заметил, что попытки вывезти его в Украину имели бы печальные последствия. "С другой стороны, я буду избегать в будущем летать над Украиной, чтобы попасть в Россию, потому что они могут принудительно посадить самолет", - добавил он.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в список "Миротворца" попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко. В России, согласно решению суда, доступ к сайту заблокирован.