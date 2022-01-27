СМИ: группа тунисских депутатов призвала не исполнять распоряжения президента страны

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Группа депутатов тунисского парламента, деятельность которого приостановлена, призвали правительство не исполнять распоряжения президента страны Каиса Саида. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

Генеральный секретарь Республиканской партии Туниса Иссам Чебби заявил, что "необходимо отказаться от исполнения распоряжений Каиса Саида и вернуть страну на конституционный путь развития".

Лидер Демократического блока Халиль аз-Завия в свою очередь отметил, что "президент Туниса намеревается управлять страной единолично без вовлечения других политических сил". Он обвинил Каиса Саида в привлечении иностранных структур во внутриполитические дела страны.

Председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, парламент Туниса), временно отстраненный от должности по решению президента республики, и лидер партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши в четверг также призвал к "всестороннему национальному диалогу". По его словам, "политическая нестабильность в стране усугубила и экономический кризис, и реформирование власти должно проходить при активном участии парламента".

Ганнуши добавил, что "в скором времени он выступит со специальным заявлением, в котором будут изложены предложенные депутатами решения для выхода страны из кризиса".

В июле прошлого года президент Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьера Хишама Машиши. Эти решения были приняты главой государства после того, как в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике. Партия "Ан-Нахда" назвала решения президента неконституционными.