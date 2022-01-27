Госдеп обеспокоен инцидентом с супругой судьи в отставке в Нижнем Новгороде

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Госдепартамент выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях", которые якобы происходят в Чеченской Республике, в том числе ситуацией вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой. Соответствующее заявление распространила в четверг пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты обеспокоены продолжающими поступать сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, которые осуществляются властями в Чеченской Республике в России, в том числе десятками похищений и произвольных задержаний, о которых сообщалось в последние недели, направленных против родственников чеченских правозащитников и диссидентов", - утверждается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В частности, Госдепартамент обратил внимание на ситуацию вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой. "В дополнение к инцидентам внутри Чечни имел место целый ряд случаев того, что людей задерживали в других частях Российской Федерации и насильно доставляли в Чечню", - заявил Прайс. "Мусаеву на прошлой неделе увезли из Нижнего Новгорода. Мы призываем к немедленному освобождению всех, кто был несправедливо задержан", - добавил он.

На минувшей неделе СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации и предварительно согласовали действия с коллегами на местах. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что Мусаева задержана за оскорбление сотрудника правоохранительных органов и находится в спецприемнике МВД России по Чечне. По данным Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 21 января суд в Грозном назначил женщине 15 суток ареста за мелкое хулиганство.