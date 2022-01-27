Politico: США ведут дипломатическую кампанию против РФ, но не все страны согласны с ними

"Дипломатическое наступление Вашингтона на Москву" отличается не только масштабом географического охвата, отмечает газета. В кампании задействованы американские министры и высокопоставленные чиновники, включая помощников Байдена по внешней политике, послы в странах Европы и других регионах. Цель дипломатической обработки - убедить остальные государства в том, что "действия России могут стать опасным прецедентом и подорвут международные нормы, затрагивающие государственный суверенитет", говорится в публикации.

Как пишет издание, с начала обострения напряженности вокруг Украины госсекретарь США Энтони Блинкен проводил консультации не только со странами Западной Европы, чья поддержка инициатив Вашингтона предсказуема, но и с другими государствами, далекими от проблем Восточной Европы или дружественными Москве. Блинкен и другие официальные лица администрации Байдена поднимали тему Украины с представителями Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии, Индии, Японии и Южной Кореи.

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена ведет масштабную дипломатическую кампанию с целью убедить другие страны в возможности вторжения России на территорию Украины, но не все союзники Вашингтона разделяют эту позицию. Такое мнение в четверг выразила газета Politico .

"Это стратегия повсеместного действия, поскольку вторжение России на Украину будет иметь последствия в других регионах", - пояснил газете один из сотрудников Госдепартамента высокого ранга. С ноября 2021 года по январь этого года американские дипломаты и чиновники провели, вероятно, уже сотни встреч и переговоров в двустороннем и многостороннем форматах по украинской тематике, пишет газета.

Как предполагает издание, во время консультаций США с такими странами, как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, скорее всего, затрагивался вопрос дополнительных поставок энергоносителей в Европу в случае эскалации напряженности. Обсуждение ситуации на Украине с Японией и Южной Кореей было призвано напомнить о глобальной сети альянсов США, рассуждает журналист издания.

Балансирование между политикой США и своими интересами

Не все страны разделяют позицию Вашингтона, пишет газета, напоминая, что Индия и Бразилия тесно сотрудничают с Россией в экономике и военной сфере. В своем официальном сообщении о переговорах США и Индии на прошлой неделе Нью-Дели не стал упоминать об обсуждении "наращивания российских вооруженных сил на границе". Что касается Бразилии, то скоро ее президент Жаир Болсонару должен посетить РФ, напоминает издание.

Даже Германия, традиционный союзник США, взвешивает возможные экономические риски при обсуждении коллективного ответа Запада на предполагаемые действия Москвы, указывает газета. Хотя Япония заявляла о "готовности работать с США для предотвращения российского вторжения", ее посол в Вашингтоне уклончиво отвечал на вопросы газеты по поводу санкций. "У каждой страны свой подход к санкциям", - указал японский дипломат.

Также неясно, какую позицию в конечном счете займет Сеул, добавляет издание. Южная Корея давно стремится поддерживать хорошие отношения с Россией, говорится в статье. Дипломатическая кампания Вашингтона по всему миру, вероятно, пока не смогла воздействовать на российское руководство, подытожила газета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на территорию Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.