Белый дом: США никогда не пойдут на нормализацию отношений с Сирией, возглавляемой Асадом

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Американские власти не пойдут на нормализацию отношений с Сирией, пока ее президентом остается Башар Асад. Об этом заявил в четверг координатор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк, выступая на онлайн-семинаре Фонда Карнеги.

"Мы не поддерживаем нормализацию отношений с режимом Асада. Мы никогда не пойдем на нормализацию отношений с режимом Асада. Мы были предельно ясны в этом вопросе за закрытыми дверями, и выступая публично", - сказал он.

По словам американского эмиссара, США сосредоточены в Сирии на гуманитарном вопросе, борьбе с терроризмом и режиме прекращения огня. "Мы хотим сохранить перемирие в Сирии. Там в гражданской войне уровень насилия находится на рекордно низком уровне, хотя он все еще может быть высоким. <...> У нас есть заверения, что эра крупных военных наступлений в Сирии закончилась", - добавил Макгурк.

Он подчеркнул, что террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) "остаются весьма серьезной угрозой". "Вот почему там (в Сирии - прим. ТАСС) на местах наши американские войска, и это будет продолжаться", - отметил координатор СНБ, говоря о возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Международная коалиция против ИГ была сформирована в 2014 году, когда боевики этой группировки контролировали четверть территории Сирии и треть территории Ирака, объявили о создании там "халифата". В настоящее время США оказывают поддержку курдским "Силам демократической Сирии", которые контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в том районе. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают этот режим.