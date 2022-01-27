Президент Эстонии считает, что безопасности республики ничто не угрожает

ТАЛЛИН, 27 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис считает, что безопасности этой балтийской республики ничто не угрожает, поэтому не следует запугивать жителей угрозой войны. Такое мнение в четверг высказал глава государства.

Комментируя разговоры о якобы опасности войны как для Украины, так и для других стран постсоветского пространства, Карис отметил, что в настоящее время не видит угрозы безопасности Эстонии. "Смею заверить, что безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает", - передает его слова портал ERR. В ближайшем будущем война в Эстонии не станет реальностью, уверен он. "Нет смысла пугать народ понапрасну", - отметил Карис.

Ему был задан вопрос о возможности его встречи с президентом России Владимиром Путиным. "На данный момент я не вижу, что, поехав в Москву, я мог бы сделать больше, чем мои коллеги в других странах", - ответил президент Эстонии.

По его мнению, письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности соответствует тому, о чем США заявляли публично. "Нет никаких шансов вернуться к ситуации до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", - утверждал Карис.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. Американская сторона 26 января передала России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.