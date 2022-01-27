В ДНР пообещали приложить все усилия, чтобы не допустить "горячей фазы конфликта"

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) с благодарностью восприняла идею поставки Донбассу российского оружия и приложит все усилия, чтобы не допустить применения вооружений и возобновления "горячей фазы конфликта". Об этом заявила в четверг Донецкому агентству новостей полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"На фоне такой чудовищной по своим масштабам кампании по накачке Украины вооружением, амуницией, техникой и финансовой помощью, которую мы сейчас наблюдаем со стороны США и стран НАТО, просто надеяться на миролюбивость и здравый смысл украинских властей с нашей стороны было бы недопустимой легкомысленностью. Именно поэтому мы благодарны за предложенную вчера инициативу руководства партии "Единая Россия" относительно помощи республикам, которая помогла бы нам бороться с агрессией Киева", - сказала Никонорова.

"При этом как представитель ДНР на Минской площадке отмечу, что с нашей стороны будут приложены все усилия для снижения вероятности развертывания такой ситуации, когда вооружение пришлось бы применять", - заявила она. "Несмотря на милитаристские настрои украинского руководства и их западных кураторов, мы в Донбассе по-прежнему не хотим возобновления "горячей" фазы конфликта и сделаем все, чтобы удерживать Киев в дипломатическом русле", - подчеркнула она.

В среду секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать помощь Донецку и Луганску в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.