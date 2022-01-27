Премьер Хорватии считает, что слова президента об отзыве войск разрушают репутацию страны

ЗАГРЕБ, 27 января. /ТАСС/. Заявления президента Хорватии Зорана Милановича о возможности отзыва военных республики из НАТО в случае потенциального конфликта России и Украины являются скандальными и разрушают репутацию и авторитет государства. Об этом заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр страны Андрей Пленкович.

"Это (заявление Милановича - прим. ТАСС) плохо, скандально, это разрушает репутацию и авторитет Хорватии. Это полностью противоречит принципиальным внешнеполитическим позициям правительства Республики Хорватии не только, когда речь идет об Украине, но и о ряде других стран", - подчеркнул Пленкович.

"Они (подобные заявления - прим. ТАСС) приводят к большому разочарованию, я бы сказал, к обмороку наших партнеров - от США и до членов НАТО, стран - членов ЕС, наших соседних государств", - добавил глава хорватского кабмина.

Миланович во вторник заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Он также выразил мнение, что Украине "не место в НАТО". После этого президент Хорватии попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", а украинские власти потребовали от него официальных извинений.