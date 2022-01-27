Зеленскому предложили назначить и.о. командующего Нацгвардией ее замглавы Юрия Лебедя

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский передал президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией (НГУ) генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

"Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об освобождении от должности. Это поступок настоящего офицера. Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения. Одновременно мной внесено представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего НГУ заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя", - написал в четверг Монастырский в Facebook.

Он подчеркнул, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме. "Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", - отметил министр.

Ранее в четверг командующий Национальной гвардией Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе "Южмаш" в Днепре, где рано утром военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. По данным МВД, погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек ранены. Рябчук задержан, открыто уголовное дело по статье "Преднамеренное убийство". Госбюро расследований также возбудило уголовное дело о служебной халатности против командования Национальной гвардии Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах трагедии. Кроме того, Зеленский потребовал кадровых выводов в ближайшее время.