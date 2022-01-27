ДНР не получала от Турции гарантий безопасности для проведения переговоров по Донбассу

ДОНЕЦК, 27 января. Донецкая народная республика (ДНР) не получала от властей Турции гарантий безопасности для возможного проведения в Стамбуле по их инициативе заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины вместо Минска. Об этом в четверг сообщила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"Что касается проведения встреч Контактной и рабочих групп на территории Турции, мы подтверждаем, что такое предложение действительно звучало от координатора ОБСЕ. Но от турецких властей официальных документов, которые подтверждали бы готовность взять на себя гарантии безопасности членов делегации ДНР и ЛНР, мы не получали", - приводит слова Никоноровой Донецкое агентство новостей (ДАН).

По ее словам, сейчас нет также понимания того, каким образом и по каким документам могли бы происходить процедуры, связанные с пересечением границы и другими формальностями, поэтому говорить о Стамбуле как о вероятном новом месте переговоров пока не приходится.

"Столица Беларуси - это удобный и комфортный с точки зрения логистики город для проведения встреч как для нас, так и для посредников в лице ОБСЕ и России. Полет туда занимает немного времени для всех участников. К тому же представители Беларуси никогда не вмешивались в переговорный процесс и всегда были готовы предоставить максимальное содействие в административных вопросах, в том числе касающихся пропуска через границу, обеспечения безопасности и так далее", - подчеркнула она.

В среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе посол Микко Киннунен сообщил, что Турция в ответ на запрос председателя ОБСЕ предложила Стамбул в качестве потенциального места очных заседаний ТКГ.

Идея переноса переговоров по Донбассу из Минска появилась у Киева после президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе 2020 года. Их результаты Украина не признала, в отношениях между двумя странами возник кризис. Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук, в частности, заявлял в апреле прошлого года, что Минск не устраивает украинские власти как место проведения переговоров по Донбассу из-за того, что Киев не считает Белоруссию нейтральной страной и недоволен высказываниями белорусского руководства об Украине. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял, что минская площадка остается, переноса не будет. Глава ДНР Денис Пушилин также заявлял, что вопрос о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска на повестке не стоит.