Рада разрешила добровольцам на Украине применять стрелковое оружие и ПЗРК

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий добровольческим формированиям Сил территориальной обороны (СТО) применять личное, стрелковое оружие и другие виды вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). За соответствующее решение проголосовало в четверг большинство депутатов украинского парламента.

"Члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном кабинетом министров Украины", - говорится в тексте документа.

В документе также предусмотрено, что обеспечение добровольческих формирований СТО другими видами вооружения и боеприпасами к ним осуществляется по решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Один из авторов законопроекта депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Юрий Мисягин уточнил, что Рада разрешила добровольцам территориальной обороны использовать противотанковые ракетные комплексы и переносные зенитные ракетные комплексы. "Теперь членам добровольческих отрядов территориальной обороны будет предоставляться возможность использования не только стрелкового оружия! Если возникнет необходимость, то, кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения - противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК", - написал он в Facebook.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск ВСУ. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов проходят в свободное от работы время.