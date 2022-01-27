Байден не намерен в беседе с Зеленским объявить ему о конкретных шагах по Украине

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не рассчитывает в четверг в ходе телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским объявить ему о каких-то конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент [Байден] подтвердит приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность тому, что без Украины ничего [не будут обсуждать] об Украине. Это скорее звонок, чтобы сверить часы, чем звонок, в ходе которого делается конкретное заявление", - отметила она.