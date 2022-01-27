США считают позитивным шагом переговоры советников "нормандской четверки" в Париже

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Власти США считают позитивным шагом состоявшиеся в Париже переговоры политических советников "нормандской четверки". Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы полностью поддерживаем международные усилия, в том числе "нормандский формат". <...> Мы готовы поддержать любые искренние усилия по достижению прогресса со всех сторон. Конечно, это (встреча в Париже - прим. ТАСС) - позитивный шаг", - сказала она.

Переговоры политических советников прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Стороны договорились через две недели продолжить дискуссию в Берлине. Как указано в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом по итогам мероприятия, участники переговоров подтверждают, что Минские соглашения остаются основой работы в нормандском формате, и сохраняют решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах.

Замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак позже выразил надежду на конструктивное продолжение диалога по урегулированию кризиса на востоке Украины, хотя признал, что по итогам переговоров "похвастаться нечем". Он отметил, что страны четверки должны исключить все разночтения о выполнении Минских соглашений, только тогда формат будет эффективен для урегулирования конфликта.