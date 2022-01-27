Премьеры Словакии и Нидерландов высказались за усиление НАТО из-за ситуации вокруг Украины

ПРАГА. 27 января. /ТАСС/. Премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте считают целесообразным разместить натовские подразделения в странах восточного крыла Североатлантического альянса, включая Словакию, если дипломатическим путем не удастся урегулировать ситуацию вокруг Украины. Главы правительств провели в четверг переговоры в Братиславе, сообщило Словацкое радио.

При этом Хегер и Рютте подчеркивают, что вопрос о размещении частей НАТО в Словакии и некоторых других странах восточного крыла альянса находится в стадии обсуждения, конкретных решений в блоке пока принято не было. "Мы не должны пренебрегать подготовкой к любым [негативным] сценариям [развития ситуации вокруг Украины], надеясь, что ни один из них не будет реализован", - привело радио слова главы правительства Словакии.

Ранее телеканал Sky News сообщил о планах Великобритании отправить военнослужащих в Словакию. По информации газеты The Daily Telegraph, Соединенное Королевство и США рассматривали возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Болгарию, Венгрию и Румынию.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.