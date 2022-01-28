Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится в пятницу с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, на котором намерен довести суть предстоящих изменений в конституцию страны.

"На мероприятие приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Прямая трансляция мероприятия будет вестись по телевидению и радио", - сообщила президентская пресс-служба.

Ранее на совещании по вопросам изменения конституции Лукашенко пообещал в своем обращении рассказать "народу суть, соль" предлагаемых поправок к основному закону, которые выносятся на референдум 27 февраля.

Мероприятие специально перенесли в Большой зал Дворца республики, так как его вместимость больше, чем у Овального зала Дома правительства, где обычно зачитывалось послание. "Есть еще один важный момент. С учетом того, что приглашено действительно очень много людей и все они люди активные, глава государства дал согласие ответить на вопросы, которые возможно будут у участников этой встречи", - сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска, традиционно среди приглашенных - высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь.

Третьей частью мероприятия станет концерт мастеров искусств Белоруссии "Миллионы сердец".

Белорусы ждут прямого и откровенного разговора

24 января Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии белорусского парламента 27 января. По словам председателя Палаты представителей (нижней палаты) белорусского парламента Владимира Андрейченко, центральным событием открывшейся внеочередной сессии станет обращение главы государства с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Безусловно, люди ждут прямого и откровенного разговора", - сказал он, отметив, что ситуация в мире тревожна. "И многих беспокоит, сможет ли власть сохранить суверенитет, обеспечить безопасность и благополучие своих граждан", - сказал спикер. По его словам, диалог президента и общества в таком формате особенно важен накануне значимого события - конституционного референдума.

21-е по счету послание

Ранее Лукашенко заявлял, что в сложившейся непростой ситуации стране надо выстоять, но при этом народ должен знать пути развития и планы власти по их реализации. Традиционно он выступал в парламенте с ежегодным посланием в апреле, однако в 2020 году сделал это в августе - перед президентскими выборами, тогда послание также проходило во Дворце республики. В 2021 году такое мероприятие не проводилось. В этом году послание президента народу и парламенту станет 21-м по счету.

Почти у каждого послания была главная тема, но, как правило, Лукашенко затрагивал практически все важнейшие сферы жизни белорусского общества. Так, в 2020 году перед выборами глава республики заявил, что власть крепко держит в руках будущее страны. Послание было одним из самых лаконичных, всего полтора часа. В нем Лукашенко во многом озвучил и свою предвыборную программу.