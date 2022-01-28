Съезд правящей партии Казахстана изберет председателя и внесет изменения в устав

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Участники внеочередного съезда казахстанской правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") изберут в пятницу председателя, а также внесут изменения в устав и состав Политического совета. С учетом распространения коронавируса и ограничительных мер мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Повестка предстоящего съезда была утверждена в четверг на заседании Политсовета "Нур Отан". Как ожидается, на съезде, в котором планируется участие 399 делегатов, полномочия лидера партии перейдут от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

О решении Назарбаева передать полномочия руководителя партии Токаеву стало известно по итогам расширенного заседания политического совета "Нур Отан" 23 ноября 2021 года. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения.

"Нур Отан" - крупнейшая партия Казахстана. По итогам состоявшихся в январе 2021 года выборов в Мажилис (нижнюю палату) парламента "Нур Отан" получила 71,09% голосов, что дало ей 76 из 98 мест в новом составе законодательного органа наряду еще с двумя политическими объединениями. Она была основана в феврале 1999 года по инициативе Назарбаева как Республиканская политическая партия "Отан" ("Отечество") и в настоящее время насчитывает 835 тыс. человек.

В апреле 2019 года на внеочередном XIX съезде партии Назарбаев предложил выдвинуть кандидатуру спикера Сената Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы от правящей партии. Предложение единогласно поддержали 623 делегата. В июне того же года Токаев был избран президентом республики, набрав 70,96% голосов избирателей.

Мнение эксперта

По словам кандидата политических наук, члена Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Талгата Калиева, накануне съезда распространились предположения, что Токаев планирует отказаться от председательства и упразднить партию.

Оценивая вероятность данного сценария, политолог отметил, что считает его нелогичным. "Учитывая, что сам действующий президент был изначально выдвинут партией "Нур Отан", роспуск ее был бы, мягко говоря, нелогичным. Более того, он был бы способен обернуться юридической казуистикой, которой не преминут воспользоваться оппоненты. Поскольку с точки зрения правоприменительной логики статус самого Касым-Жомарта Токаева как выдвиженца партии может оказаться небесспорным", - написал политолог в своем телеграм-канале.

При этом Калиев считает, что при всех минусах партия обладает существенным потенциалом благодаря разветвленной филиальной сети, внушительному представительству в маслихатах (местных представительных органах) и в Мажилисе - нижней палате парламента. "В случае ликвидации партии автоматически встанет вопрос о проведении выборов всех уровней, что в текущих социально-экономических условиях представляется непозволительной роскошью", - подчеркнул он.

В то же время политолог констатировал, что "Нур Отан" нуждается в комплексном реформировании. "Вероятнее всего, об этом и будет идти речь на предстоящем съезде. С меньшей долей вероятности можно предположить возможный ребрендинг партии, который наверняка стоит на повестке дня, но, возможно, не на этом съезде, - пояснил эксперт. - И совсем необязательно эта инициатива должна исходить от председателя партии, в лучших традициях демократии авторами идеи могут выступить и рядовые ее члены".

О ситуации в стране

Внеочередной съезд партии "Нур-Отан" состоится на фоне недавних политических потрясений в республике. В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим чрезвычайного положения. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Во вторник, выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР, Токаев заявил, что страна извлекла уроки после январских беспорядков и быстро восстановится. Глава государства отметил, что сейчас власти энергично работают над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Позже глава государства указал, что в Казахстане формируется новая политическая культура, в основе которой могут быть различные взгляды, но единая нация.

Первый президент

В четверг Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Как пояснила после заседания депутат Сената Ляззат Сулеймен, парламентарии также предложили исключить норму законодательства о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики должны согласовываться с Назарбаевым. Законопроект с этой поправкой Сенат направил на согласование в Мажилис. Внесение этих поправок в законодательство должен будет утвердить глава государства.

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года.

В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".