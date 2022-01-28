Порошенко заявил, что готов поддержать Зеленского на фоне напряженности на границе с РФ

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов поддержать нынешние украинские власти, включая действующего главу государства Владимира Зеленского, в условиях напряженной ситуации на границе с РФ.

"Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину", - сказал Порошенко в опубликованном в четверг интервью британской газете The Times. Политик отметил, что между ним и Зеленским сохраняются разногласия, но он готов забыть про них на фоне ситуации на украинско-российской границе.

Порошенко также обратился с призывом к западным странам оказать военную помощь Украине. "Все понимают в 2022 году, что инвестиции в Украину - это инвестиции в собственную безопасность", - сказал он.

В настоящее время Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Печерский районный суд Киева ранее назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы, сдать документы, позволяющие выезжать за рубеж. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.