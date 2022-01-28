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Зеленский обсудил с Байденом вопросы деэскалации и финансовую поддержку Украины

Президент Украины отметил, что беседа была продолжительной
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

ТАСС, 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с американским коллегой Джо Байденом вопросы разрядки напряженности и возможность оказания финансовой поддержки Киеву.

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"Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. [Я] поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждалась возможность финансовой поддержки Украины", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

Зеленский отметил, что беседа была продолжительной.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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