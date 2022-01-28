Президент Молдавии выразила надежду на мирное разрешение ситуации в Восточной Европе

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду надеется, что сложившаяся сейчас напряженная ситуация в Восточной Европе будет разрешена мирно.

"Мы анализируем заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существуют очень высокие риски вооруженного конфликта в этом регионе (Восточной Европе). Я бы хотела, чтобы граждане были бдительны, но не паниковали, я все же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации", - сказала Санду в интервью телеканалу TV8 в четверг. Она добавила, что власти Молдавии "следят за всеми событиями в регионе, учитывая и худшие сценарии".

"Мы пытаемся готовить определенные планы действий, которые позволят координировать действия как внутри страны, так и на внешнем плане. Есть возможность иностранной помощи. У нас есть поддержка наших международных партнеров на протяжении многих лет. Но, к сожалению, эта поддержка не материализовалась в конкретных вещах - в мирном урегулировании приднестровского конфликта", - заметила глава Молдавии.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

О переговорах с Путиным

Санду хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным комплекс проблем двусторонних отношений, но считает, что эти переговоры необходимо хорошо подготовить.

"Как мы уже неоднократно говорили, позиции обеих сторон сводятся к тому, что встреча президентов имеет смысл только в том случае, если есть прогресс по нескольким вопросам, чтобы обсуждать предметно. Пока же у нас есть хорошие намерения", - сказала Санду. Она подчеркнула, что молдавская сторона открыта для встреч с руководством России и хочет работать по всем направлениям.

"Речь идет о нашем экспорте в РФ, о том, что зона свободной торговли в рамках СНГ не функционирует. Есть социальные вопросы, связанные с тем, что многие наши граждане работают в Российской Федерации. Мы должны позаботиться о нескольких аспектах, связанных с условиями труда, с пенсиями. Конечно же, и вопрос вывода российских войск, утилизации боеприпасов с истекшим сроком хранения", - рассказала Санду. По ее словам, большой комплекс вопросов двусторонней повестки будет обсуждаться на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируется на март.

Вместе с тем Санду снова подчеркнула, что встреча с Путиным "должна быть подготовлена". "Я не понимаю, почему меня все спрашивают о встрече с президентом России, но не спрашивают о встрече с президентом США? С ним я тоже еще не встречалась", - ответила Санду на вопрос журналиста.

Молдавская оппозиция обвиняет Санду, что во внешней политике она полагается на западные страны, а отношения со стратегическим ранее партнером Россией отодвинула на второй план. В частности, за год нахождения на посту президента больше года, ни разу не посетила Россию.