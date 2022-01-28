Кулеба провел разговор с Боррелем о санкциях против России

ТАСС, 28 января. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем для обсуждения санкций против России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД Украины.

"Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать ее от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы. Министр и верховный представитель ЕС уделили особое внимание перспективам продвижения дипломатического урегулирования <...>", - утверждается в сообщении.

Боррель пригласил Кулебу принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, отметили в ведомстве. Глава дипломатии ЕС также подтвердил свое намерение на данном этапе не эвакуировать сотрудников представительства и членов их семей из Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.