Президент США обсудил с премьером Норвегии ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг провел в американской столице встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, они обсудили совместные усилия, касающиеся ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Байден и Стёре, как отмечается в документе, говорили о "совместных усилиях, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ, по принятию мер в связи с дестабилизирующим ситуацию наращиванием Россией сил вдоль границ Украины". "Они также обсудили укрепление партнерских отношений США и Норвегии по преодолению ряда вызовов, включая изменение климата, прекращение пандемии COVID-19, обеспечение устойчивого финансирования в сфере здравоохранения, а также гуманитарную помощь Афганистану", - уточнили в Белом доме.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.