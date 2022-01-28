Глава МИД Румынии заявил о возможности РФ посетить базу в Девеселу на основе взаимности

БУХАРЕСТ, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что представители России или другой страны могут посетить военную базу в Девеселу, где размещен комплекс ПРО США Aegis Ashore, но только при соблюдении принципа взаимности.

"Я не вижу абсолютно никакой проблемы, чтобы Российская Федерация или кто-то другой посетил базу в Девеселу и убедился лично, что там лишь то, о чем мы говорим, - сказал он в четверг в интервью телеканалу Digi24. - Нет никакой угрозы для Российской Федерации. Однако в то же время существует абсолютно логичное требование взаимности: если Российская Федерация заинтересована проверить <...>, что эта база не представляет ни в коем случае угрозы, и мы, союзники [по НАТО], в том числе Румыния, имеем право потребовать посещения ракетных баз, размещенных, например, на территории Российской Федерации".

Глава МИД подчеркнул, что Румыния и ее союзники всегда говорили, что там размещен комплекс для отражения "возможных угроз баллистическими атаками извне евроатлантического пространства, то есть не со стороны России". "Позиция этой базы по отношению к Российской Федерации такова, что она не представляет угрозы для межконтинентальных или других ракет Российской Федерации, - утверждал он, - и ни в коем случае на этой базе нет наступательных ракет".

Ауреску также сообщил, что дал инструкции румынским дипломатиченским представительствам на Украине, в соответствии с которыми члены семей сотрудников могут при желании покинуть эту страну, однако "ситуация в области безопасности не требует эвакуации дипломатического персонала".

На военной базе в румынском населенном пункте Девеселу в мае 2016 года на оперативное дежурство заступил американский комплекс Aegis Ashore, включающий центр оперативного управления батареями ПРО и мобильные батареи Мк-41 с ракетами-перехватчиками SM-3. Их обслуживают 200 военнослужащих США.

МИД РФ не раз заявлял, что элементы системы ПРО в Европе - часть стратегического ядерного потенциала США, а размещение комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы - нарушение Вашингтоном своих обязательств по ДРСМД.