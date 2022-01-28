Франция во главе ЕС предложит инициативы, направленные на борьбу с антисемитизмом

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Франция в рамках своего председательства в ЕС предложит инициативы, направленные на борьбу с антисемитизмом. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в видеообращении, опубликованном в четверг вечером в его Twitter в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.

"Франция выступает за борьбу против всех форм дискриминации. Это наш приоритет", - сказал Макрон. Президент напомнил, что "в октябре прошлого года Еврокомиссия представила стратегию по борьбе с антисемитизмом". "Франция в рамках своего председательства в ЕС будет активно поддерживать эту стратегию. Мы также намерены предложить в ближайшие недели инициативы, направленные на борьбу со всеми формами дискриминации и с антисемитизмом", - сказал французский лидер.

Эта борьба, по его словам, "должна вестись на ежедневной основе, в том числе в социальных сетях". "На международном и национальном уровнях мы продолжим поддерживать уже существующие инициативы, а также запускать новые образовательные проекты, помогать организациям, ведущим борьбу с проявлениями ненависти", - заявил президент Франции. Он обратил особое внимание на необходимость борьбы с фальсификацией истории.

"Мы никогда не забудем жертв Холокоста. Зверства прошлого никогда не должны повториться", - сказал Макрон.

В четверг вечером президент Франции возглавил церемонию памяти жертв Холокоста, состоявшуюся у подножия Триумфальной арки в Париже. Присутствующие почтили память жертв Холокоста. К Вечному огню был возложен венок. В церемонии приняли участие Эстер Сено, депортированная в сентябре 1943 года в Освенцим в возрасте 15 лет, и Виктор Перая, отправленный вместе с матерью в концлагерь Берген-Бельзен (на территории нынешней германской земли Нижняя Саксония) в 1944 году.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн человек.