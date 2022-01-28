В США заявили, что привержены дипломатии в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США продолжают придерживаться дипломатического подхода в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, США придерживаются "в отношении КНДР открытого подхода, построенного на дипломатии". "Мы уверены и знаем, что дипломатия - это самый эффективный способ достичь нашей главной цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Прайс.

Комментируя последние ракетные испытания КНДР, представитель Госдепартамента подчеркнул, что США намерены "и далее вместе с международным сообществом принимать меры с тем, чтобы предотвратить разработку КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет". Прайс подчеркнул, что США "открыты к диалогу с КНДР и готовы к переговорам без предварительных условий". "Мы неоднократно обращались к Пхеньяну. Ответа по существу до сих пор не последовало", - указал он.

В четверг КНДР запустила два снаряда, которые, по предположению южнокорейских военных, являются ракетами малой дальности. Они пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км, поразив, по предварительным данным, цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамгён-Пукто. Нынешний пуск стал уже шестым с начала года.