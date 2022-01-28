Еврокомиссия работает с США по стратегическому партнерству в сфере энергетики

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала CNN глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"В нынешней ситуации я активно работаю над диверсификацией [энергопоставок], поиском надежных поставщиков. Я также тесно сотрудничаю с президентом [США Джо] Байденом по стратегическому партнерству в сфере энергетики", - заявила она.

По ее словам, страны ЕС в последние годы "осуществили крупные инвестиции в возобновляемую энергетику". "Речь идет о нашей собственной чистой энергетике. Мы построили огромное число СПГ-терминалов с интерконнекторами и трубопроводами, которые необходимы в нынешней ситуации", - отметила фон дер Ляйен. При этом она не исключила введения санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.