Times: США выразили недовольство неготовностью Британии бороться с инвестициями из России

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Госдепартамент США выразил недовольство нерешительностью правительства Великобритании в деле сокращения притока российских инвестиций в экономику королевства. Об этом сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

По информации издания, в США считают, что комфортное пребывание в Лондоне крупных российских бизнесменов, якобы связанных с Кремлем, может серьезно снизить эффект готовящихся персональных санкций в отношении руководства РФ, которые могут быть введены в случае гипотетического вторжения на Украину. Кроме того, газета отметила, что в свете напряженности в отношениях между Россией и Западом Национальный центр кибербезопасности Соединенного Королевства предупредил британские компании о возможных кибератаках на их сервера.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о гипотетическом вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.