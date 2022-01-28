Байден не говорил Зеленскому, что вторжение на Украину почти неизбежно

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация опровергла утверждения журналистов, согласно которым американский президент Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что вторжение на Украину практически неизбежно. Соответствующее заявление опубликовала в Twitter официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Она прокомментировала сообщение журналиста телеканала CNN. В нем со ссылкой на украинского чиновника приводилась версия, согласно которой "Байден сказал Зеленскому, что российское вторжение теперь практически точно будет, когда замерзнет земля". Американский лидер также якобы рекомендовал Киеву "готовиться к удару".

"Это неправда. Президент Байден заявил, что есть определенная вероятность того, что российская сторона может вторгнуться на Украину в феврале. Он ранее говорил это публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или об ином, нежели это, в полной мере ложны", - подчеркнула Хорн.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.