В Гонконге с 2020 года по делу о нацбезопасности задержаны 162 человека

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга задержали в общей сложности 162 человека по делу о нарушении закона о национальной безопасности с момента его принятия летом 2020 года. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на данные полиции.

"Само по себе это число ничего для меня не значит. Но, скорее в другом контексте, это означает, что закон о национальной безопасности соблюдается должным образом и на легальных основаниях. Он послал обществу четкий сигнал о последствиях его нарушения", - прокомментировала заместитель комиссара полиции Эдвина Лау.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, некоторые уехали за рубеж, другие стали фигурантами уголовных дел.