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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Египта ситуацию вокруг Украины

Стороны также обсудили поддержку выборов в Ливии и вопросы, связанные с регионом и двусторонними отношениями

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг по телефону с главой МИД Египта Самехом Шукри недавние события, касающиеся Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как он отметил, Блинкен и Шукри говорили о "важности отношений стратегического партнерства между США и Египтом". "Госсекретарь и министр иностранных дел обменялись взглядами относительно недавних событий, касающихся Украины, поддержки выборов в Ливии и вопросов, связанных с регионом и двусторонними отношениями", - говорится в документе.

"Во время разговора госсекретарь Блинкен вновь подчеркнул важность прав человека для двусторонних отношений", - добавил Прайс.

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УкраинаСШАЕгипетЛивия
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