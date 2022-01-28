Погромы и случаи мародерства в Алма-Ате расследуют с участием более 30 судебных экспертов

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Тридцать три судебных эксперта задействованы в расследовании погромов и случаев мародерства в Алма-Ате в период январских беспорядков. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Казахстана.

"Экспертизу осуществляют 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов. Таким образом, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек не имеется. В целом, в городе Алматы проводится экспертиза по пяти направлениям: строительная, товароведческая, пожаро-техническая, баллистическая и экономическая", - говорится в сообщении.

Министерство юстиции по поручению премьер-министра Алихана Смаилова также создало дополнительный резерв из 68 судэкспертов, большинство из которых специализируются на экономической экспертизе. "С 31 января часть специалистов из резерва будет направлена в регион. Остальные будут привлечены к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами", - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что аналогичная экспертная работа проводится в городе Шымкенте, а также Жамбылской, Кызылординской, Алма-Атинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.