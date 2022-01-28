Мадуро: Венесуэла смогла нейтрализовать попытки навязать ей параллельное правительство

ГАВАНА, 28 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что решение Национального избирательного совета (НИС) отклонить прошение о проведении референдума по вопросу о досрочном прекращении полномочий главы государства помогло нейтрализовать попытки навязать республике параллельное правительство.

"Нам удалось одолеть попытки навязать в Венесуэле параллельное правительство. Теперь перед властями страны стоит задача справедливо компенсировать ущерб, нанесенный народу санкциями, блокадами и призывами к вмешательству", - написал политик в Twitter.

НИС Венесуэлы в четверг отклонил прошение о проведении референдума по вопросу о досрочном прекращении полномочий Мадуро, поскольку инициаторы не смогли собрать необходимое количество подписей в поддержку плебисцита. Сбор подписей за проведение референдума прошел в среду. По данным НИС, за 12 часов было получено 42 421 заявление в поддержку плебисцита. Оппозиции было необходимо собрать порядка 4,3 млн подписей.

Согласно венесуэльской конституции, по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель, может быть проведен референдум о досрочном прекращении его полномочий. Прошение о проведении плебисцита может быть подано только один раз за срок.

Ранее оппозиционное "Движение венесуэльцев за референдум об отставке", которое выступило одним из инициаторов проведения плебисцита, заявило, что обратится в Верховный суд, чтобы добиться признания недействительным прошедшего сбора подписей. По мнению оппозиции, НИС, объявивший о дате сбора подписей 21 января, отвел слишком мало времени на подготовку и сам прием заявлений, а также организовал недостаточное количество центров сбора подписей.