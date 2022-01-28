Казахстанская компания назвала причину отключения электроснабжения на юге страны

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Отключение электроснабжения на юге Казахстана произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1 500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана. В результате произошел наброс мощности на транзит 500 кВ "север - восток - юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в целях недопущения повреждения энергетического оборудования действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алма-Атинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу. "Благодаря правильной и своевременной работе противоаварийной автоматики АО Kegoc все электростанции в южных областях республики остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1 500 МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана", - уточнили в пресс-службе.

Электроснабжение потребителей южных областей Казахстана было полностью восстановлено к 16:00 по местному времени (13:00 мск). "В рамках восстановления со стороны единой электроэнергетической системы Казахстана была оказана помощь энергосистемам Киргизстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции данных стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия", - пояснили в пресс-службе.

Деятельность майнинговых ферм

Аварийная ситуация, которая привела к отключению электроснабжения на юге Казахстана, не связана с деятельностью майнинговых ферм, сообщила пресс-служба компании.

"Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. В условиях дефицита электроэнергии в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны АО "Кегок" совместно с электростанциями и энергоснабжающими организациями приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров", - сказано в сообщении.

Говоря об отсутствии поставок электроэнергии в адрес майнеров, в компании заявили, что в Единой электроэнергетической системе Казахстана сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. "Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%", - пояснили в пресс-службе.

Во вторник утром на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов, железнодорожного транспорта и коммуникаций во многих городах, в частности в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате. В Минэнерго Узбекистана и Киргизии сообщили об аварии в электросетях Казахстана. В свою очередь в казахстанской компании по управлению энергосетями Kegoc пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса в Киргизии и Узбекистане.