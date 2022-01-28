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СМИ: 10 солдат армии Пакистана убиты в бою с террористами на юго-западе страны

Один боевик убит, несколько ранены

ИСЛАМАБАД, 28 января. /ТАСС/. Десять военнослужащих армии Пакистана погибли при нападении террористов в юго-западной провинции Белуджистан. Об этом в пятницу сообщает газета Dawn со ссылкой на Управление по связям с общественностью (ISPR) министерства обороны.

Экстремисты атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Кеч. В ходе интенсивной перестрелки с террористами погибли 10 солдат, убит один боевик, несколько ранены, трое экстремистов взяты в плен.

Обстановка в Белуджистане остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь", а также другим экономическим объектам, сооружаемым в Пакистане с помощью КНР.

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