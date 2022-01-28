В ЛНР не фиксируют критического увеличения численности подразделений ВС Украины в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Критическое увеличение численности подразделений Вооруженных сил Украины в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе) пока не наблюдается. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.

"Основное наращивание мы фиксируем в период с начала новогодних праздников. Критического увеличения подразделений в зоне ООС мы не фиксируем, но отмечаем доукомплектование личным составом и военной техникой украинских подразделений, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения, а также проведение мероприятий боевого слаживания и переброску подразделений из глубины страны ближе к границам Приднестровья, Белоруссии, России и народных республик Донбасса", - заявил он.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

Однако в последнее время власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выступили с заверениями, что повода для паники нет, призвали сограждан и СМИ "не вестись на фейки" и сохранять спокойствие. В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что партнеры Украины своими заявлениями о якобы возможном вторжении России расшатывают его страну.