В Польше сообщили, что разработали план эвакуации дипломатов с Украины

ВАРШАВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Польши пока не планируют эвакуировать своих дипломатов с Украины, но разработали план на случай появления такой необходимости. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

"На данный момент решение об эвакуации польских дипломатов не принято", - сказал он, подчеркнув, что у республики "есть соответствующие подготовленные планы". "Недавно в МИД мы изучили разные процедуры, чтобы не столкнуться с неожиданностями", - указал Пшидач.

Как напомнил представитель МИД Польши, у республики на Украине самое большое дипломатическое представительство из всех европейских стран: посольство в Киеве, консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове, Луцке. "Если дойдет до угрозы нашим дипломатам, мы будем реагировать соответствующим образом", - констатировал Пшидач.

Пять стран - Австралия, Великобритания, Германия, Канада и США - эвакуируют часть своих дипломатов и членов их семей с Украины. Во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства. В МИД Австрии также сообщили, что рассматривают возможность вывоза персонала посольства в Киеве, но отметили, что такое решение будет приниматься в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации на Украине.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали решение ряда стран об эвакуации дипломатов преждевременным. По мнению МИД страны, для этого нет реальных оснований.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.