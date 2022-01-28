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В Париже заявили, что разговор Путина и Макрона поможет лучше понять намерения России

Как считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, российский лидер "должен сказать, хочет он конфронтации или переговоров"

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Телефонный разговор, запланированный в пятницу между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поможет сохранить открытым канал диалога и даст возможность лучше понять намерения РФ. Такое мнение выразил в пятницу в эфире радио RTL министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Пока что мы считаем, что диалог может развиваться. Такую задачу выполняет и телефонный разговор, который состоится между президентом Макроном и президентом Путиным сегодня, - заявил министр. - Сейчас вопрос в том, чего хочет Владимир Путин. В этом плане очень важна беседа, которая будет иметь место сегодня утром".

"Владимир Путин должен сказать, хочет он конфронтации или переговоров. Мы готовы к переговорам, но к этому должны быть готовы обе стороны", - подчеркнул Ле Дриан.

Глава французской дипломатии рассказал, что Франция внесла большой вклад в ответы США и НАТО на предложения России о гарантиях в сфере безопасности. "Сейчас мяч на стороне Путина. Вопрос в том, хочет ли он подтвердить, что Россия - это страна-дестабилизатор, или он готов работать над снижением напряженности", - заключил министр.

Об ответах США и НАТО

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЛе Дриан, Жан-Ив
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