В Париже заявили, что разговор Путина и Макрона поможет лучше понять намерения России

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Телефонный разговор, запланированный в пятницу между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поможет сохранить открытым канал диалога и даст возможность лучше понять намерения РФ. Такое мнение выразил в пятницу в эфире радио RTL министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Пока что мы считаем, что диалог может развиваться. Такую задачу выполняет и телефонный разговор, который состоится между президентом Макроном и президентом Путиным сегодня, - заявил министр. - Сейчас вопрос в том, чего хочет Владимир Путин. В этом плане очень важна беседа, которая будет иметь место сегодня утром".

"Владимир Путин должен сказать, хочет он конфронтации или переговоров. Мы готовы к переговорам, но к этому должны быть готовы обе стороны", - подчеркнул Ле Дриан.

Глава французской дипломатии рассказал, что Франция внесла большой вклад в ответы США и НАТО на предложения России о гарантиях в сфере безопасности. "Сейчас мяч на стороне Путина. Вопрос в том, хочет ли он подтвердить, что Россия - это страна-дестабилизатор, или он готов работать над снижением напряженности", - заключил министр.

Об ответах США и НАТО

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.