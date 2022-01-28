В Китае заявили о готовности оказать необходимую поддержку Казахстану

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в ходе встречи с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром заявил, что Китай остается надежным партнером республики и готов оказать необходимую поддержку и содействие. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Чжан Сяо отметил, что сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Китая. Посол заявил, что, будучи близким соседом и другом Казахстана, несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай остается надежным партнером и готов оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия. "Казахстанской стороной выражена заинтересованность в поставках на китайский рынок экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Стороны отметили значительный потенциал в реализации новых совместных проектов в области "чистой энергии", зеленого развития и IT-технологий. Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации с грузоперевозками и регулярным авиасообщением между двумя странами", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Китай остается одним из крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана, товарооборот с которым за 11 месяцев 2021 года составил $17 млрд.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.