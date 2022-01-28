Госбюро расследований Украины проводит обыски у депутата Рады из окружения Разумкова

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у депутата Верховной рады Олега Воронько, который входит в межфракционное объединение (МФО) экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова "Разумная политика". Об этом в пятницу сообщил Разумков, назвав происходящее политическим преследованием.

"Сегодня к нашему коллеге из объединения "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес притянуты за уши <...>. Политические преследования и деятельность нового ГБР - в действии!" - написал глава МФО в Telegram-канале.

ГБР также сообщило о факте проведения обысков у депутата Рады без указания фамилии. "В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц", - сообщило ГБР в пятницу на сайте ведомства.

По данным ГБР, во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева депутат представил поддельные документы - протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд. Предварительно дело квалифицируется по статьям Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", "Служебный подлог", "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа".