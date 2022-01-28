Ким Чен Ын посетил с проверкой военный завод

ПХЕНЬЯН, 28 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал завод по производству "одного из важных видов военной техники" народной республики. Об этом в пятницу сообщила газета The Pyongyang Times.

Во время посещения промышленного объекта лидер народной республики дал положительную оценку "стремительному прогрессу в производстве одного из главных видов систем вооружения, произошедшему в соответствии с решениями партии", и инновациям на предприятии. Ким Чен Ын добавил, что данный завод "играет важную роль в модернизации вооруженных сил страны и реализации стратегии по укреплению национальной обороны".

Лидера КНДР сопровождали в том числе заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, член президиума Политбюро ЦК ТПК Чо Ён Вон.

Генеральный секретарь ЦК ТПК призвал рабочих, инженеров и остальных сотрудников военного завода к интенсивному труду с целью выполнения положений государственной политики в сфере оборонной промышленности. Как указывает газета, трудовой коллектив откликнулся на призыв лидера страны и партии, которые обеспечивают безопасность страны и ее право на самозащиту перед внешними силами.