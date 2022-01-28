Премьер Венгрии перед переговорами с Путиным обсудит вопросы безопасности с ЕС и НАТО

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен обсудить вопросы безопасности с ЕС и НАТО перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Венгрия является членом НАТО и ЕС, и перед каждой такой встречей я консультируюсь и координируюсь с нашими западными союзниками", - приводит агентство слова Орбана, который выступал в эфире венгерского радио.

Он также отметил, что Будапешт заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине.

Газета Financial Times ранее сообщила, что Венгрия хранит молчание по поводу участия ее сил в усилении присутствия НАТО в Восточной Европе. В МИД республики изданию сообщили, что Будапешт "хотел бы избежать новой холодной войны" и предпочитает прямые переговоры между Россией и Западом, а не усиление напряженности.

Ранее в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто информировал, что Орбан планирует посетить Россию 1 февраля. Одним из основных пунктов программы визита венгерского премьера в РФ станет обсуждение проекта строительства АЭС "Пакш-2".