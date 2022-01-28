Офис Зеленского опроверг информацию, что Байден заявил ему о неизбежности "вторжения" РФ

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Информация журналиста телеканала CNN о том, что президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 27 января заявил ему о неизбежности "вторжения" России, не соответствует действительности. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", - написал Никифоров в Facebook. По его словам, корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

В четверг Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Журналист CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил в Twitter, что "Байден сказал Зеленскому, что российское вторжение теперь практически точно будет, когда замерзнет земля". Американский лидер также якобы рекомендовал Киеву "готовиться к удару". Ранее эту информацию опровергла официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.