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Офис Зеленского опроверг информацию, что Байден заявил ему о неизбежности "вторжения" РФ

Ранее журналист CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что "Байден сказал Зеленскому, что российское вторжение теперь практически точно будет, когда замерзнет земля"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Информация журналиста телеканала CNN о том, что президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 27 января заявил ему о неизбежности "вторжения" России, не соответствует действительности. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", - написал Никифоров в Facebook. По его словам, корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

В четверг Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Журналист CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил в Twitter, что "Байден сказал Зеленскому, что российское вторжение теперь практически точно будет, когда замерзнет земля". Американский лидер также якобы рекомендовал Киеву "готовиться к удару". Ранее эту информацию опровергла официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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