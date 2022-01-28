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На Украине не видят угроз "атаки мигрантов" со стороны Белоруссии

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что за северным направлением "внимательно следят"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Украина не видит каких-либо угроз, связанных с возможным прорывом мигрантов со стороны Белоруссии. Об этом заявил в пятницу на заседании Верховной рады глава Минобороны Украины Алексей Резников, выступление которого транслировал парламентский телеканал "Рада".

"Вместе с коллегами из МВД, пограничниками, [коллегами] из Службы безопасности мы внимательно следим за северным направлением. На сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз [из Белоруссии]", - сказал он.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых были мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. За прошедший год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией, что в 400 раз больше прошлогодних показателей.

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