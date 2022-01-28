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Глава "Альтернативы для Германии" с 2015 года снял с себя полномочия и вышел из партии

Такое решение Йорг Мойтен принял на фоне скандала вокруг его роли в получении партией нелегальных пожертвований

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Йорг Мойтен сложил с себя полномочия сопредседателя правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и вышел из партии. Об этом сообщил в пятницу телеканал ARD.

Такое решение Мойтен принял на фоне скандала вокруг его роли в получении партией нелегальных пожертвований.

Ранее он заявил, что больше не намерен выставлять свою кандидатуру на пост главы партии. Мойтен был выбран сопредседателем "Альтернативы для Германии" летом 2015 года и в последние годы выступал за умеренный курс АдГ и критиковал ее поворот "вправо", что вызывало негодование радикального крыла партии.

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