На Украине считают, что сообщения о споре Байдена с Зеленским "подпитывают напряженность"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сообщения СМИ со ссылкой на анонимные источники о конфликте, возникшем в разговоре президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, противоречат фактам и лишь "подпитывают напряженность".

"Сразу после разговора президенты опубликовали официальные отчеты о содержании разговора. Сразу после появления первых ложных описаний разговора президентов были опубликованы и официальные опровержения таких описаний. Это факты", - сказал Подоляк в пятницу изданию "Украинская правда", комментируя сообщение CNN о разногласиях между Байденом и Зеленским.

Подоляк выразил сожаление, что "практически ежедневно со ссылкой на анонимные источники появляются сообщения, которые полностью расходятся с реальностью, что, безусловно, является проявлением различных информационных и пропагандистских войн". "Именно такие фейки являются одним из главных подпитывателей напряженности, они проталкивают войну как идею. На самом деле разговор между президентами Зеленским и Байденом был очень конструктивным, деловым, он касался конкретных практических вещей", - подчеркнул советник главы офиса президента Украины. Сообщения СМИ о конфликте между Зеленским и Байденом, по его словам, "полностью не согласуются с фактами".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что главы государств якобы разошлись в оценках угрозы "российского вторжения". Отмечалось, что, помимо этого, Байден заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать свои войска. Американский лидер также якобы сообщил президенту Украины, что в отношении РФ не будут вводиться превентивные санкции, а по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается какого-либо прогресса.

Информацию о том, что Байден сказал Зеленскому о неизбежности "российского вторжения", уже опровергли официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн и пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в пятницу в Верховной раде, также назвал сообщения "относительно напряженности и какого-то конфликта" в разговоре президентов двух стран недостоверными.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.