Премьер Ирака призвал страны не ограничивать авиасообщение с республикой на фоне атаки

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал страны мира не вводить ограничения на авиасообщение с арабской республикой на фоне совершенного в пятницу ракетного обстрела международного аэропорта Багдада. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

"Призываю дружественные Ираку страны на региональном и международном уровнях не вводить ограничения на поездки или воздушные перевозки в Ирак и из него. Это станет вкладом в удержание терроризма от достижения его целей", - цитирует телеканал главу иракского правительства.

По мнению аль-Казыми, это нападение является "вероломным террористическим актом", направленным на "подрыв репутации Ирака", а также попыткой "поставить под угрозу соответствие иракских аэропортов международным стандартам".

В пятницу по главной воздушной гавани Ирака были выпущены шесть ракет. Как пояснила пресс-служба сил безопасности республики, все снаряды упали недалеко от взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта. В результате инцидента повреждения получили два находившихся на стоянке гражданских авиалайнера, принадлежащих авиакомпании Iraqi Airways. В авиакомпании заявили, что инцидент не повлиял на работу столичного аэропорта, внутренние и международные рейсы осуществляются в штатном режиме.