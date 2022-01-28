ОПЗЖ обратилась к Европарламенту из-за ненадлежащего расследования трагедии 2 мая в Одессе

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины обратилась к главе Европейского парламента Роберте Метсоле и членам Европарламента с призывом обратить внимание на затягивание украинскими правоохранительными органами расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

В своем обращении, опубликованном в пятницу на сайте партии, ОПЗЖ напомнила, что спустя почти восемь лет после пожара в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек, до сих пор не проводится эффективное расследование трагических событий того дня и никто из виновных в гибели людей не был привлечен к ответственности. "Сотрудники правоохранительных органов и другие должностные лица, ответственные за бездействие или неправомерные действия, которые привели к такому числу погибших, до сих пор не понесли наказание", - подчеркивает оппозиция.

В обращении отмечается, что "дело 2 мая" искусственным и незаконным образом было разделено на отдельные уголовные производства. Оппозиция считает, что для полного, объективного и всестороннего установления истины все уголовные производства необходимо расследовать в едином производстве специально созданной независимой оперативно-следственной профессиональной группой, находящейся под постоянным контролем Генеральной прокуратуры.

"Члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде направили десятки депутатских запросов и обращений, адресованных местным чиновникам и государственным органам. Некоторые из них, к сожалению, остались неуслышанными, а ответившие выявили недопустимые нарушения действующего законодательства при рассмотрении приведенных фактов", - говорится в обращении.

Фракция ОПЗЖ считает, что "трагические события в Одессе 2 мая 2014 года должны вновь выйти на первый план в повестке дня высших европейских институтов, в том числе Европарламента - парламентской ветви ЕС, приверженной правам человека, демократии и верховенству закона". "Крайне важно, чтобы независимое и эффективное расследование не было отложено украинским правительством", - пишет ОПЗЖ.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщил, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".