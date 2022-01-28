СМИ: в Чехии заподозрили бывшего военного РФ в причастности к взрывам на складах оружия

ПРАГА, 28 января. /ТАСС/. Следствие по делу о взрывах на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии, в организации которых власти республики подозревают российские спецслужбы, продолжается, и в нем появился новый фигурант - проживающий в Греции владелец чешского паспорта, бывший российский военнослужащий Николай Шапошников. Об этом сообщило в пятницу Чешское радио со ссылкой на источники в полиции, а также Службе безопасности и информации (контрразведке) Чехии.

Как утверждается, Шапошников тесно сотрудничал с арендовавшей склады коммерческой компаний Imex Group. Следователи считают, что он мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб, которых подозревают в размещении там взрывных устройств. Шапошников, согласно версии следствия, также неоднократно встречался с их начальником. Некоторые из этих встреч прошли в Греции и Португалии незадолго до инцидента во Врбетице.

Сам Шапошников через адвоката Imex Group, с которой сотрудничал в качестве консультанта, опроверг утверждения о контактах с представителями российских спецслужб. Тем не менее следователи настаивают на обратном. Они располагают информацией, что новый фигурант дела в то время, когда были совершены взрывы, прибыл из Греции в Чехию, где, по версии следствия, находился и начальник агентов, подозреваемых в проникновении на склады во Врбетице.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

Обострение отношений с РФ

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. 14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.