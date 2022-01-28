Депутата Рады от партии Зеленского задержали при получении взятки на Украине

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали одного из депутатов Верховной рады при получении взятки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ.

"Только что задержали действующего народного депутата Украины при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. гривен (почти $20 тыс.). По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - говорится в сообщении.

НАБУ не называет фамилии депутата и обещает раскрыть детали позднее. По сведениям телеканала "Украина-24", речь идет о Сергее Кузьминых из партии "Слуга народа". Он является членом парламентского комитета по вопросам здравоохранения.