Гутерриш призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Игр в Пекине

ООН, 28 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к соблюдению олимпийского перемирий во время предстоящих в Пекине Игр.

"На фоне распространения конфликтов и напряженности олимпийское перемирие представляет собой шанс преодолеть разногласия и найти путь к устойчивому миру. Я призываю всех соблюдать перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года и прекратить враждебные действия во время их проведения", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу офисом Гутерриша.